قافلة جامعة طنطا الطبية قدمت الرعاية الصحية لـ 1449 حالة بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية الشهيدى بمركز المحلة بمحافظة الغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.



أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القوافل الطبية الشاملة تأتي في إطار مواصلة الجامعة لأداء رسالتها في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال اسهاماتها المتميزة لخدمة المجتمع وتنميته، موضحًا أن القوافل مجهزة بكافة الإمكانيات ويشارك بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لتقديم رعاية صحية للمرضى على أعلى مستوى.



أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الخدمات التى قدمتها القافلة اليوم تضمنت تقديم الرعاية الطبية، ومحو الأمية بالتعاون مع "الهيئة العامة لتعليم الكبار"، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات الحرجة مباشرةً إلى المستشفيات الجامعية بطنطا لتلقي العلاج اللازم بالمجان.



أضاف أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1449 حالة من أهالي القرية، وتحويل 56 حالة من المرضى لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.

شهدت القافلة مشاركة كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، كما تضمنت إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لـ35 مواطناً في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية.



شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

