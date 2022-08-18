قاتل صديقه يكشف كواليس ارتكابه الجريمة فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل صديقه في العمرانية، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه أن خلافات تجمع بينهما في الآونة الأخيرة وتوجه إلى شقة المجني عليه، وفور لقاءه، احتد الخلاف بينهما، مما دفعه للاعتداء عليه بآلة حادة.

وأوضح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، كما أرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) داخل مسكنه.

بإجراء التحريات توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى وجود خلافات بين (المجنى عليه، وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه توجه لمسكن المجنى عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية فقام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام أداة حديدية، مما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.