اليوم السابع
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فيديو لصندوق مكافحة الإدمان عن "أضرار إدمان الترامادول".. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:37 ص
فيديو لصندوق مكافحة الإدمان عن "أضرار إدمان الترامادول".. اعرف التفاصيل صندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة

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نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى على "فيس بوك " فيديوا جراف عن أضرار الترامادول، حيث يستخدم الترامادول في تسكين الآلام لدى المرضى، ولكن استعماله لدواعي غير طبية يؤدى الى الإدمان ويسبب حدوث نوبات صرع وأيضا حدوث جلطات الدم والسكتات الدماغية وتدمير الجهاز العصبي، كما يسبب عجز جنسي لدى الرجال والعديد من الأمراض النفسية، كذلك فصل الموظف من الخدمة، والتأثير على العصب البصرى والكثير من حوادث الطرق.
 
 
ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023” كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

صندوق مكافحة الادمان

أضرار إدمان الترامادول

الترامادول يسبب نوبات صرع وتدمير الجهاز العصبى

الترامادول يسبب عجز حنسى لدى الرجال



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