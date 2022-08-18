فتح باب الحجز لتنظيم الأحداث الجانبية بمؤتمر المناخ مجانا للمجتمع المدنى

كتبت منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP 2، أنه تم فتح باب الحجز للاشتراك فى أجنحة المعرض بالمنطقة الخضراء، ضمن فاعليات مؤتمر المناخ الـCoo27، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالى 2022 وبالتحديد فى الفترة من 6 نوفمبر حتى يوم 18 من نفس الشهر، بمشاركة وحضور حوالى 192 دولة من كل أنحاء العالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا فتح باب الحجز لتنظيم الأحداث الجانبية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر مجانا من أجل عرض مشروعات الشباب والمرأة، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية، حيث إن المنطقة الخضراء، تحت إدارة الدولة المضیفة، مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المنطقة الخضراء تهدف لمنح الفرصة للدولة والقطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدنى لاستعراض قصص نجاحهم فیما یخص تغير المناخ، وسيتم عقد أحداث جانبية مختلفة داخل المنطقة الخضراء، بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفیذیين والشخصيات رفيعة المستوى من البنوك وشركات القطاع الخاص، كما تضم مساحة للمعارض، مسرح، وغرف الاجتماعات، ومساحة للمجتمع المحلي البدوي، مطاعم وكافيتريات.