غرق سيدة فى العقد الخامس من العمر بأحد شواطئ الغردقة.. وجار البحث لانتشال جثتها

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها غرقا بأحد الشواطئ الخاصة بمدينة الغردقة، وعلي الفور تم اخطار جمعية الانقاذ البحري لانتشال جثتها والتي جاري البحث عنها، وتم إخطار غرفة عمليات المحافظة.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى بلاغ يفيد غرق سيدة تبلغ من العمر 47 عاما بأحد الشواطئ الخاصة بالغردقة، علي الفور تم إخطار جمعية الإنقاذ البحرى والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، والتى تكثف جهودها لسرعة انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

قال حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري ان السيدة وصلت وحيدة للغردقة وورود بلاغ بغرقها من الفندق المقيمة به وتم اخطار مجموعة من الغواصين في محاولة انتشال جثتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري الغرض علي النيابة العامة.