غدا.. مسرحية "عريس الليلة" بمكتبة الإسكندرية والأحد حفلا موسيقيا

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون عرضًا مسرحيًا تحت عنوان: "ابن الجيل 2...عريس الليلة"، وذلك غدًا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً فى القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويُناقش العرض في إطار كوميدي ساخر معاناة الشباب المصري الذين يعانون من صعوبات التقاليد والأعراف المجتمعية عند اتخاذهم قرار الزواج وحتى إتمام الفرح، المسرحية مأخوذة عن كتاب "رصف مصر" للكاتب الساخر عمر طاهر، ومن إخراج أحمد عسكر.

كما تقدم مكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيًا بعنوان: أوركسترا ساوند تراك، وذلك يوم الأحد الموافق 21 أغسطس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح المكشوف ببلازا المكتبة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس أوركسترا «ساوند تراك» في عام 2018 بالإسكندرية، وقد قدَّم الفريق أولى حفلاته بمكتبة الإسكندرية في نفس عام تأسيسه، وهو أول أوركسترا سكندري متخصص في عزف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.