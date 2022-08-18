علامات تظهر على الفم تدل على الإصابة بمشكلة صحية

كتبت فاطمة خليل

يعتقد معظم الناس أن صحة الفم تقتصر فقط على صحة الأسنان، ومع ذلك، يمكن أن يخبر فمك بالكثير عن المضاعفات الصحية الأخرى من رائحة النفس إلى لون اللسان وحالة اللثة، لكن هناك مجموعة من الإشارات على صحتك العامة فى فمك، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات وجود مشكلة صحية من فمك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نزيف اللثة

إذا كانت لثتك شاحبة أو تنزف عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقد يكون ذلك علامة على مرض اللثة، والذى يمكن أن يؤدى أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى.

ووجد علماء من جامعة هارفارد أن المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أن يكون سببه التهاب يمكن أن يؤدى إلى تصلب الشرايين وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يكون تورم أو نزيف اللثة أيضًا علامة على نقص الفيتامينات، كما يمكن أن يساعد تناول زيت السمك متعدد الفيتامينات وأوميجا 3 في دعم نقص التغذية.

لسان أبيض

من الطبيعي تمامًا وجود طبقة بيضاء خفيفة على لسانك، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذه الطبقة علامة على وجود عدوى أو حالة أكثر خطورة مثل السرطان.

قد تكون البقع البيضاء غير العادية سرطانية ويجب فحصها من قبل الطبيب وعلاجها على الفور.

يمكن أن يكون اللسان الأبيض أيضًا علامة على حالة أقل خطورة تُعرف باسم الحزاز المسطح الفموي أو القلاع الفموي واللسان الجغرافي.

تقرحات الفم

عادة ما تكون تقرحات الفم غير ضارة وتشفى في غضون أيام أو أسابيع قليلة، اعتمادًا على سببها في المقام الأول.

وتشمل بعض المشكلات الخفيفة العض داخل الخد وطقم الأسنان غير المناسب ومعاجين الأسنان التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم وحساسيات الطعام.

ومع ذلك يمكن أن تكون تقرحات الفم أيضًا علامة على التغيرات الهرمونية ونقص فيتامينات ب والزنك والحديد.

يمكن أن يكون سببها أيضًا مرض اليد والقدم والفم ، والحزاز المسطح الفموي ، ومرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية أو ضعف جهاز المناعة بسبب وجود حالة صحية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الذئبة.

رائحة الفم الكريهة

ربما تكون رائحة الفم الكريهة العلامة الأكثر بروزًا في الفم على وجود خطأ ما في صحتك، بصرف النظر عن سوء نظافة الفم أو تناول شىء يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة مؤقتًا، إذا كنت تعاني منه بشكل منتظم، فقد يكون ذلك علامة على أمراض اللثة.

يمكن أن يسبب التهاب الأنف أو الجيوب الأنفية أو الحلق أيضًا رائحة الفم الكريهة.

الأمراض مثل بعض أنواع السرطان، وحالات مثل اضطرابات التمثيل الغذائي ، يمكن أن تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة.

ويرتبط ارتجاع أحماض المعدة أيضًا برائحة الفم الكريهة.

تشققات في الفم

علامة مشكلة صحية أخرى تظهر عن طريق الفم هى تشققات فى زوايا الفم يمكن أن تكون علامة على نقص فيتامينات الحديد أو الزنك أو ب.

يمكن أن تشير هذه الشقوق أيضًا إلى وجود مشكلة فى الجهاز الهضمى، وقد يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات الجهاز الهضمى الالتهابية - الداء البطني أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب القولون التقرحي - من شقوق في زاوية الفم.

يمكن التئام شقوق الزاوية عن طريق زيادة كمية الفيتامينات التي تتناولها نظرًا لأن هذه العلامات قد تكون ناتجة عن أي عامل خطير أو غير ضار، فمن الأفضل استشارة طبيبك أو طبيب الأسنان لإجراء فحص طبي.