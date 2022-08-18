عقد الجمعيات العمومية لمراكز شباب الزهراء والمستقبل ونجع بدران بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناءاً عليه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الزهراء التابع لإدارة شباب الطود، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادة صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وبغدادي محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبدالرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب الطود بقيادة حجاج عبداللطيف أحمد مدير إدارة شباب الطود رئيس اللجنة، وعضوية كلا من أحمد إبراهيم والدكتور محمد يوسف وأسعد محمد ربيع أعضاء اللجنة للإشراف.

وتم انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب المستقبل التابع لإدارة شباب الطود، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بالمديرية، وبإشراف من إدارة شباب الطود حجاج عبداللطيف أحمد مدير ادارة شباب الطود رئيس اللجنة، وعضوية كلا من مصطفي عبيد ومحمد حسين وأسعد محمد ربيع أعضاء اللجنة للإشراف، كما تم إنعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب نجع بدران التابع لإدارة شباب الأقصر، بإشراف من إدارة شباب الأقصر عمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر رئيس اللجنة، وعضوية كلا من أشرف عبدالفتاح وأشرف الدكرونى ونجوى أعضاء اللجنة للإشراف.

وأكد صلاح رشوان مدير مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال عضوية مجالس الإدارة وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب، والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو استكمال.



الجمعية العمومية لمركز شباب نجع بدران بالأقصر



الجمعية العمومية لمركز شباب نجع بدران بالكرنك



الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الزهراء التابع لإدارة شباب الطود



الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الزهراء بإدارة شباب الطود



الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الزهراء بالطود



الجمعية العمومية لمركز شباب المستقبل التابع لإدارة شباب الطود