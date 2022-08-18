"طالبان" تدين تفجيرا استهدف مسجدا فى كابول

كابول (أ ش أ)

أدانت حكومة طالبان بشدة التفجير الذى استهدف مسجدا فى العاصمة الأفغانية كابول الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة 33 آخرين.

وأعرب المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، فى تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، اليوم الخميس، عن تعاطفه مع أسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مضيفا أن "مرتكبي مثل هذه الفظائع سيقدمون للعدالة قريبا وسيعاقبون".

ووقع الانفجار في مسجد بالعاصمة الأفغانية أثناء صلاة العشاء، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم إمام معروف، وطلابه، وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصا، بحسب شهود عيان.

ويأتي ذلك فيما دعت حركة طالبان إلى اجتماع اليوم الخميس، لبحث الأوضاع في الدولة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، حضره سياسيون وكبار شخصيات طالبان وأعضاء من قطاعات أخرى في المجتمع.