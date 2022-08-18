ضربته بآلة حادة.. اعترافات قاتل شخص فى 6 أكتوبر

كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) داخل مسكنه.

بإجراء التحريات توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إلى وجود خلافات بين (المجنى عليه ، وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة).. وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بأنه توجه لمسكن المجنى عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية فقام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام أداة حديدية مما أدى إلى وفاته.