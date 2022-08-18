ضبط 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق بمركز شبراخيت بالاشتراك مع مباحث التموين.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ50 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين.