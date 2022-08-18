اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 06:33 م
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ضبط 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:07 م
ضبط 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة دقيق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق بمركز شبراخيت بالاشتراك مع مباحث التموين.

 

أسفرت تلك الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ50 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية  وسمير البلكيمى مدير الرقابة  الداخلية  بمديرية التموين. 
 
ويذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى وفقا للجهود التى تقوم  بها محافظة البحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

 


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