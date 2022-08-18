اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 09:33 م
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ضبط المتهم بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى قنا

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:43 م
ضبط المتهم بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، المتهم بقتل طفلة بعد تغيبها عن منزلها.

تلقى اللواء إبهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة "ملك.أ.ح"، 5 أعوام، بها خنق بالرقبة وملقاة داخل ترعة المفرجية التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات، أن المتهم في الواقعة "عرفة.م.ح"، أحد أهالي القرية، استدرج المجني عليها بسبب سرقة قرطها الذهبي، وخنقها وألقى جثتها في الترعة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 


العثور علي جثة

امن قنا

الطفلة ماك

اخبار قنا



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