ضبط المتهمين بالتعدى على سائق بالغربية بسبب خلافات قديمة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله بشأن تعرض سائق مركبة "توك توك" للإعتداء بالضرب بالأسلحة البيضاء من قِبل شخصين بمنطقة الملاحة بالغربية، بقصد سرقة مركبة "التوك توك".

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (14) الجارى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا من (سائق مركبة "التوك توك" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (شخصين – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" ، وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم ، وذلك حال تواجده بدائرة القسم وذلك لوجود خلافات مالية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان والأداة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.