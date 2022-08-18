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صور توضح نسب الإنجاز فى تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:22 م
صور توضح نسب الإنجاز فى تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية مشروع المونوريل
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، صورا توضح حجم العمل بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب التنفيذ المتقدمة التى وصل المشروع إليها، حيث أكدت الوزارة مواصلة العمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم –المقاولون العرب).

ويعد المشروع أحد وسائل النقل الجماعى التى ستخدم الجمهورية الجديدة، ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

ومشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏

تنفيذ مشروع المونوريل
تنفيذ مشروع المونوريل

 

قطار المونوريل
قطار المونوريل

 

مشروع المونوريل
مشروع المونوريل

 


المونوريل

مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل شرق النيل

النقل

اليوم السابع بلس



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