صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1704 مواطنين بقرية الهمة بمطاى

المنيا ـ حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاي خلال يومي 15 و16 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1704 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت مختلف التخصصات ، و تم إجراء 312 حالة جراحة ، و الكشف على 431 حالة أطفال ، 293 باطنة ، 98 نساء ، 122 أسنان ، 159 انف واذن 226 جلدية ،63 تنظيم اسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 157 متردد ، 41 حالة موجات صوتيه، 7 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 89 مترددا ، و13حالة خلع أسنان، فضلا عن تحويل 32 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، مشيرا إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوي من خلال عقد ندوات تثقيف صحي لـ 87 مترددا ، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بـ12 عيادة متنقلة.







القافلة الطبية (1)



القافلة الطبية (2)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)







