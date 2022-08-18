"صحة المنوفية" تختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين TOT

المنوفية - فريق المحافظات

اختتمت اليوم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فعاليات البرنامج التدريبي لتدريب المدربين TOT بديوان عام المديرية، والذي استمر على مدار خمسة أيام لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءً على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهنى والتطوير المستمر، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتورة رشا خضر، والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية، والدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية.

وألقى المحاضرات بالبرنامج التدريبي على مدار الأسبوع الدكتورة عائشة جابر الأبيض مسئول التدريب، والدكتورة مي وحيد منسق التدريب، والدكتورة إيمان شريف مسئول البحث العلمي.

جاء ذلك في إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية لشهر أغسطس الحالى والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات والإدارات الطبية التابعة للمديرية.

جدير بالذكر أن عدد المنتفعين من البرنامج التدريبي 75 متدرب من الأطقم الطبية ما بين أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وتمريض من خلال سلسلة من المحاضرات التفاعلية حول الأنواع المختلفة للمدربين والمتدربين وأهم مهارات التواصل بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل حول كيفية عرض البرامج التدريبية وكيفية عمل الخرائط الذهنية لرفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى خلال نقل الخبرات المختلفة بين أفراد الأطقم الطبية استمراراً لثقل مهاراتهم من خلال التعليم الطبي والتطوير المستمر.