اليوم السابع
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"صحة الحيوان" يشارك فى قافلة بيطرية بالمنوفية وينظم دورات تدريبية لطلاب طب بيطرى

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:32 م
"صحة الحيوان" يشارك فى قافلة بيطرية بالمنوفية وينظم دورات تدريبية لطلاب طب بيطرى جامعة المنوفية
كتبت أسماء نصار

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شارك معمل شبين الكوم التابع معهد بحوث الصحة الحيوانية مع كلية الطب البيطري جامعة المنوفية ومديرية الطب البيطرى بالمنوفية قافلة ارشادية وعلاجية بقرية مليج مركز شبين الكوم لتنمية الثروة الحيوانيه والداجنة وإرشاد صغار المربيين والفلاحين لحماية حيواناتهم من الأمراض المعدية والوبائية.

وقام معهد صحة الحيوان بتنظيم دورة تدريبية لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة لتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل بعنوان " التشخيص المعملي لأمراض الدواجن." فى الفترة من 15 الى 17 أغسطس 2022 بمعمل جمصة وشارك فيها 12 طالبا من الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح وقنا .

وصرح الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد أن تلك الدورات يتم تنفيذها فى إطار الدور التوعوى والخدمى الذى يقوم به المعهد بعد الأستقصاء المستمر للباحثين فى المعامل المختلفة للمعهد بجميع المحافظات مع الطلبة وخريجى كليات الطب البيطرى والزراعة لمعرفة تطلعاتهم وحاجة سوق العمل فى المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية الخاصة بالطلبة وحديثى التخرج دورات عملية 100% لتدريب الطلبة على العمل بأيديهم لصقل مهاراتهم العملية وأن المعهد يضع خطط مستمرة ومتطورة لخدمة المجتمع وتوعية المتخصصين فى المجالات الزراعية المختلفة لتعريف المتخصصين بالوسائل التشخيص الحديثة.


الزراعة

الطب البيطرى

المنوفية

صحة الحيوان



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