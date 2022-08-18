شهيد فلسطينى وعشرات الإصابات فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

كتب: أحمد جمعة

استشهد الشاب الفلسطيني وسيم خليفة 19 عاماً وأصيب أكثر من 30 آخرين بينهم في حالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فلسطينية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين برصاص قوات الاحتلال الحي قرب مخيم عسكر الجديد بنابلس.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية في نابلس، متجهة نحو قبر يوسف.

واندلعت مواجهات، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم عسكر الجديد.

واشتبك مقاومون فلسطينيون بإطلاق رشقات مكثفة من الرصاص تجاه قوات الاحتلال الاسرائيلى التي قامت بتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وهتف المقاومون، باسم الشهيد الثائر إيراهيم النابلسي، حيثُ خاضوا اشتباكات عنيفة بحسب ما وصفه شهود عيان في مدينة نابلس.

اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلى بإصابة مستوطن في البطن نتيجة هذه الاشتباكات العنيفة قرب قبر يوسف.

بدورها، أفادت القناة 14 العبرية، بتعرض جيب عسكري لحرس الحدود الإسرائيلي، لإطلاق نار قرب قبر يوسف في نابلس، منوهة إلى أن الرصاص أصاب الزجاج الأمامي، ولم تقع إصابات.