اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 06:57 ص
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شعبة القصابين تعلن استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:00 ص
شعبة القصابين تعلن استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق لحوم - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة القصابين فى نشرتها للغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق بتداولات اليوم عند نفس متوسطات الأيام الماضية، وذلك مع استمرار توافر معروض ضخم يكفي احتياجات السوق.

 

فى سياق متصل، يباع سعر اللحم الضأن من 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

 

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التي تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.


اسعار اللحوم

اللحوم الحمراء

اسعار اللحوم الحمراء

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سعر اللحوم الحمراء اليوم



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