اليوم السابع
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شرطة التموين تضبط 143 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:37 ص
شرطة التموين تضبط 143 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين سلع تموينة.. أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (494) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من  (184) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (143) طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (41) طنا.
 
وفى مجال قضايا المخابز، تم ضبط (733) قضية من بينها (78) قضية "خبز ناقص الوزن" و(76)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط أكثر من (12) طن أقماح محلية.
 

وزارة الداخلية

مباحث التموين

قضايا الخبز



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