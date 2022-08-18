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شاهد مشروعات تطوير ميناء دمياط ونسب التنفيذ

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:25 ص
شاهد مشروعات تطوير ميناء دمياط ونسب التنفيذ ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو لأهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ورصد الفيديو المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء دمياط البحري، ومنها محطة تحيا مصر 1 ومحطة تحيا مصر 2، وحاجز البر الغربى، وحاجز البر الشرقى.

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.

و تم الانتهاء تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحرى الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات، ويتم زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، من 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا.


النقل

ميناء دمياط

تطوير ميناء دمياط

محطة تحيا مصر

الموانئ

حاجز البر الغربى

حاجز البر الشرقى



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