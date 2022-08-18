شابان ينهيان حياة عاطل لسرقته لاب توب بالهرم والنيابة تقرر حبسهما 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب والتخلص من جثته بمنطقة خالية من المارة فى الهرم، وتبين أن القتيل سرق لاب توب من أحد المتهمين، مما دفعهما لقتله.

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب عثر عليه وبه عدد من الطعنات بالهرم، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من المارة في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، تم التوصل لهويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث، وتم التوصل لهوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهما شخصين، وألقى رجال المباحث القبض عليهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة لسرقة القتيل لاب توب من أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.