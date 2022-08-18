س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بكلية هندسة الطاقة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تعتبر كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان أولى كليات الهندسة فى جنوب الصعيد، وهى كلية فريدة من نوعها داخل مصر، وتؤهل الطالب الخريج إلى الالتحاق بمجالات سوق العمل المختلفة فى مجال الطاقة، خاصة فى ظل توجهات الدولة للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول الكلية وكيفية الالتحاق بها:

متى تأسست الكلية ؟

تأسست كلية هندسة الطاقة بأسوان تحت مسمى المعهد العالي للطاقة بأسوان بالقرار الوزارى رقم 796 بتاريخ 9/8/1989م، واستمرت تبعية الكلية لوزارة التعليم العالي حتى عام 2006 م حيث تم نقل التبعية والانضمام إلى جامعة جنوب الوادي فرع جامعة أسوان ثم تم تغيير المسمى من المعهد العالي للطاقة إلى كلية هندسة الطاقة عام 2011 م.

هل هى الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية ؟

هى الكلية الوحيدة فى مصر تحت مسمى كلية هندسة الطاقة

ما هو السبب فى إنشائها بمحافظة أسوان ؟

هو تخريج المهندسين المتخصصين في خدمة مجالات الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المحطات المائية القادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في هذه المجالات والتعامل معها بكفاءة في مواقع العمل ومواكبة تطوراتها المحلية والعالمية المستمرة.

كم سنوات الدراسة بالكلية ؟

5 سنوات

كيف يقدم الطالب للالتحاق بالكلية ؟

عن طريق مكتب تنسيق الجامعات

ما هو المجموع المتوقع بالتنسيق هذا العام ؟

80% .. ويعد من أقل المجموع في القطاع الهندسى أو الشريحة الهندسية.

كم عدد الدفعات التى تخرجت من الكلية حتى الآن ؟

تخرج من الكلية عدد (29) من الدفعات، كان أولها في العام الدراسي (1993/1994).

ما الفرق بينها وبين كلية الهندسة العامة ؟

التميز فى تخصصات الطاقة سواء كانت تقليدية أو متجددة.

ما هى برامج البكالوريوس التي تقدمها كلية هندسة الطاقة ؟

تقدم الكلية 5 برامج تخصصية جديدة، وهى: "برنامج هندسة القوى الكهربائية وبرنامج هندسة القوى الميكانيكية وبرنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى"، بجانب إضافة برامج متعددة التخصصات مثل: "برنامج هندسة التحكم في الطاقة وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة"، واختيار هذه البرامج يأتى بعد دراسة سوق العمل لتلبية احتياجاته.

ما هى مجالات العمل التى يمكن أن يلتحق بها خريج الكلية ؟

فنجد أن مجالات عمل مهندسي كهرباء القوى متعددة، فهم مطلوبون بقوة بالشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بقطاعاتها المختلفة من توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية والتصميمات، ومصانع تحلية المياه ومصانع الحديد والبتروكيماويات وشركات البترول والمستشفيات والفنادق والمؤسسات العملاقة، وغير ذلك من مجالات العمل التى لا حصر لها.



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