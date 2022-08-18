سلطات زابوروجيا تدعو جوتيريش للزيارة لرغبتهم فى عدم البقاء جزءا من أوكرانيا

كتبت:هند المغربي

دعا عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا فلاديمير روجوف، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش لزيارة المنطقة للتحقق شخصيا من عدم رغبة سكانها في البقاء جزءا من أوكرانيا. جاء ذلك على خلفيه توجه زيارة جوتيريش لأوكرانيا اليوم

وقال روجوف في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس "سنكون سعداء لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن جاهزون لإظهار كيف تسعى منطقتنا لإحلال حياة سلمية، وكيف يبذل مقاتلو النظام الأوكراني قصارى جهدهم لمنع ذلك

ولفت المسؤول الأوكرانى الى انه يمكن لجوتيريش التحقق شخصيا من عدم رغبة السكان المحليين في البقاء جزءا من أوكرانيا، ومحاولتهم للعودة إلى وطنهم التاريخي، أي إلى روسيا"، مضيفا أن جوتيريش في إطار زيارته إلى أوكرانيا قد يزور محطة زابوروجيا الذرية التي تتعرض بشكل منظم للقصف من جانب الجيش الأوكراني.