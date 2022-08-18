اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلاح الجو الكورى يشارك فى التدريبات العسكرية متعددة الأطراف

الخميس، 18 أغسطس 2022 10:44 ص
سلاح الجو الكورى يشارك فى التدريبات العسكرية متعددة الأطراف تدريبات عسكرية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنه سيشارك في التدريبات العسكرية متعددة الأطراف التي تقودها أستراليا، المقررة من يوم 29 أغسطس إلى يوم 7 سبتمبر كجزء من الجهود لتعزيز الردع ضد التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية.

وأوضح سلاح الجو في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية- أنه من المقرر أن يغادر سرب من الطائرات المقاتلة من طراز KF-16، القاعدة الجوية في مدينة تشونج جو على بعد 147 كيلومترا جنوب سول إلى أستراليا في وقت لاحق من اليوم للمشاركة في تدريبات "بيتش بلاك"، مضيفا أنه سينشر الطائرة الناقلة من طراز KC-330 ونحو 130 فردا لسلاح الجو في التدريبات.

وقالت القوات الجوية إنها تخطط لتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة من خلال المشاركة في التدريبات متعددة الأطراف.

ومن المقرر أن تصل الطائرات المقاتلة الست من طراز (KF-16) إلى داروين بأستراليا يوم الجمعة ويتم تزودها بالوقود جوا بواسطة طائرة KC-330 في الطريق إلى هناك.

 


سلاح الجو الكوري الجنوبي

استراليا

كوريا الجنوبية

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