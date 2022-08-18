سلاح الجو الكورى يشارك فى التدريبات العسكرية متعددة الأطراف

وأوضح سلاح الجو في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية- أنه من المقرر أن يغادر سرب من الطائرات المقاتلة من طراز KF-16، القاعدة الجوية في مدينة تشونج جو على بعد 147 كيلومترا جنوب سول إلى أستراليا في وقت لاحق من اليوم للمشاركة في تدريبات "بيتش بلاك"، مضيفا أنه سينشر الطائرة الناقلة من طراز KC-330 ونحو 130 فردا لسلاح الجو في التدريبات.

وقالت القوات الجوية إنها تخطط لتعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة من خلال المشاركة في التدريبات متعددة الأطراف.

ومن المقرر أن تصل الطائرات المقاتلة الست من طراز (KF-16) إلى داروين بأستراليا يوم الجمعة ويتم تزودها بالوقود جوا بواسطة طائرة KC-330 في الطريق إلى هناك.