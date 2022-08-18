سقوط مطلوب فى 169 حكما وضبط هارب من 5 ملايين جنيه غرامة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن تواجد (إحدى السيدات "شريكة بإحدى الشركات" - مقيمة بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليها فى 169حكم حبس "شيك - نصب" بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (6) أحكام فى قضايا "مبانى" بغرامات مالية مستحقة بلغت 5,593,969 مليون جنيه).. حال تردده على المنطقة محل سكنه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف أمام اللواء علاء بشندي بها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.