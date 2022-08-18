سقوط "ديلر" الهيروين فى بنها بقبضة الشرطة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بالقليوبية وبحوزته سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بنها.. وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر - كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.