سقوط "ديلر" المخدرات بالمرج بحوزته سلاح نارى وحشيش

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بإشراف اللواء علاء بشندي وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف أمام الرائد كريم البحيري رئيس مباحث المرج بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه.