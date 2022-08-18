زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، منذ 3 سنوات، يوم 18 أغسطس 2019، حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمجمع طرة، محاكمة هشام عشماوى و2012 متهمًا آخرين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وتضم القضية قيادات بيت المقدس والتى أسسها الإرهابى توفيق فريج ومنهم الإرهابى محمد عفيفى الرجل الثانى بالتنظيم وهشام عشماوى مسئول تدريب الخلايا.

ومن أبرز العمليات التى نفذها التنظيم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مبنى مديرة أمن القاهرة، وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، واغتيال المقدم محمد مبروك، واغتيال الرائد محمد أبو شقرة، وضرب كنيسة الوراق.