زراعة 7880 شتلة بالشرقية ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انه بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتم زراعة 1686شتلة أشجار مثمرة تنوعت ما بين شتلات ( الموالح -الزيتون -المانجو -الجوافة ) ليصل إجمالي ما تم زراعته منذ بدء تنفيذ المبادرة 7880 شتلة ، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجره لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وبدوره قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والجاري تنفيذها بقري مراكز ومدن المحافظة تسير علي قدم وساق، وذلك لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

طالب المحافظ المجتمع المدني بمشاركة الجهاز التنفيذي بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية بقري مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وكذلك لتحسين نوعية الهواء.