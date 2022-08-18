زراعة الإسماعيلية تنظم مدرسة حقلية لمزارعى القطن بالقنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت الادارة الزراعية بالقنطرة شرق مدرسة حقلية لمزارعي القطن في اطار الحملات المرورية المكثفة علي زراعات القطن، وذلك عقب تزهير المحصول ومتابعته لمكافحة ديدان اللوز، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة الادارة لحماية المحصول من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الانتاج، وحل مشاكل جميع المزارعين التى تواجههم. بحضور الدكتور سامي بدر رئيس الحملة القومية بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الارشاد الزراعي، والمهندس سيد عطية اخصائي القطن، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة

وقام الدكتور سامي بدر الإسماعيلية بشرح اهم التوصيات والإرشادات الخاصة بتلك المرحلة من عمر النبات

وقال المهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق ، إن لجان من قسم الارشاد الزراعي والمكافحة تواصل جهودها لحماية المحاصيل الزراعية من الافات الحشرية وعلى رأسها القطن من دودة اللوز بعد تزهير المحصول، والتواصل مع المزارعين والعمل على تذليل كافة العقبات والمشاكل التى تواجههم بالحلول الفورية بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن ، ياتى ذلك فى اطار حرص الادارة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الحقول والتلاحم مع المزارعين وحل مشاكلهم.

وقال المهندس محمد فؤاد مدير مكافحة الافات بالإدارة منذ بدء موسم زراعات القطن كان قسم مكافحة الافات مستعد بخطة استباقية ، من خلال توفير جميع مستلزمات المكافحة المتكاملة من كبسولات الجاذبات الجنسية المختلفة ، والتأكد من استلام جميع المركبات المكافحة لآفة القطن ،و توفير مستلزمات الافة سواء من المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة طبقا للمساحه المنزرعة بالقطن، والمتابعة الدورية والتفتيش الفنى وتوفير آلات الرش بأنواعها والتأكيد على جهازيتها دوريا ، مؤكدا على أن كل هذة الإجراءات التى تم اتباعها هدفها زيادة الإنتاجية .

وقال المهندس محمد عبد المقصود مدير الارشاد الزراعي تم تنفيذ خطة الارشاد الزراعي على أكمل وجه وهو ما يبشر بانتاجية عالية من محصول القطن للفدان مقارنة بالأعوام الماضية وهو ما اثني عليه مزارعي المحافظة خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها لجنة المرور مع المزارعين بمركز القنطرة شرقى للاستماع لارائهم حول الخدمة المقدمة لهم والوقوف علي ملاحظاتهم في هذا الشأن وذلك في سبيل تحسينها اذا تطلب الأمر.

واكد المهندس ماجد حنا أن مساحة زراعة القطن بقرية جلبانة تصل إلى 1172 فدان، مشيرا إلى أن هناك متابعة للقطن يومياً وعمليات رش بالمبيدات المتوفرة بالوحدة وموصى بها من قبل الوزارة ضد الآفات لضمان سلامة القطن

ومحصول القطن بحاله جيده حتى الآن وفى حالة ظهور أية إصابات يتم اتخاذ اللازم نحو علاج هذه المساحات بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة

وقال المهندس سيد عطية تلاحظ من المرور أن النباتات فى حالة جيدة من حيث النمو الخضري والنمو الثمري وطول النباتات مناسب تماما لمواصفات صنف جيزة 94 طويل التيلة وهو صنف مبكر في النضج وغزير وذلك واضح من عدد الأفرع الثمرية وعدد اللوز على النباتات وقد تم توصية المزارعين بضرورة الإعتدال فى الرى والتسميد و رش المبيدات الموصى بها فى التوقيت المناسب .



يأتى ذلك تحت رعاية المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية.



المدرسة الحقلية لمحصول القطن بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (1)



المدرسة الحقلية لمحصول القطن بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (2)



المدرسة الحقلية لمحصول القطن بالقنطرة



جانب من المدرسة الحقلية لمحصول القطن بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (1)



جانب من المدرسة الحقلية لمحصول القطن بالقنطرة شرق بالإسماعيلية (2)









