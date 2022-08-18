رفض استئناف 4 متهمين فى قضية "معركة باتمان" على حبسهم 15 يوما

كتب - أحمد إسماعيل

قرر قاضي المعارضات، رفض الاستئناف المقدم من 4 متهمين على قرار حبسهم 15 يوما على ذمة القضية الشهيرة إعلاميا باسم معركة باتمان، وأيدت المحكمة قرار حبسهم على ذمة القضية.

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت في وقت سابق ، حبس كل من، أنس محمود زهران، وكريم محمد رفعت، ومازن رضا، وإسلام نجدي لمدة 15 يوما، على ذمة القضية التي حملت الرقم 440 لسنة 2022.

كانت كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بين مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، وهو هاشتاج بعنوان (باتمان حلوان) يتضمن الدعوة لارتداء زى تنكرى والتجمع بتاريخ 13 أغسطس القادم أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية (معركة حلوان باتمان الحقيقى).

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التى تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الإجتماعى (4 أشخاص) وتبين قيامهم بإستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وإزدياد أعضائها لرغبتهم فى استغلالها فى تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.