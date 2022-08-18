رئيس مدينة بنها: المصابين والمتوفى بحادث انهيار جدار دار مناسبات قديمة تصادف مرورهم بجوارها أثناء الانهيار

القليوبية - إبراهيم سالم

قال المهندس على عبد الستار، رئيس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن واقعة انهيار جدار دار مناسبات قديمة ومهجورة بمنطقة كفر الجزار التابعة للمدينة، تمت في ساعات متأخرة من اليوم، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد ت ص"، 12 سنة، وإصابة 2 أخرين هما "منى ح ا"، و"أحمد س ع"، تصادف مرورهم بجوار المبني أثناء انهيار الجدران، وجرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى بنها التعليمي.

وأوضح رئيس مدينة بنها، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يتابع نتائج وسير العمل فور ورود البلاغ لغرفة العمليات، وتم الانتقال على الفور وجرى الدفع بمعدات مجلس المدينة لفرع الأنقاض والبحث عما إذا كان هناك مصابين من عدمه، بالإضافة إلى إزالة بواقي المبني حتى لا تعرض مواطنين أخرين للخطر.

وأشار، إلى أن المبني المنهار لم يؤثر على أية عقارات مجاورة له، وأنه يتم الأن الانتهاء من أعمال الإزالة باستخدام معدات مجلس المدينة، فى ظل تواجد رجال الأمن والحماية المدنية التي انتقلت على الفور لمكان الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، انهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، ونقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفع أثار انهيار الجدار والبحث عن ثمة مصابين أخرين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر عن إصابة شخصين ومصرع ثالث.

على الفور انتقلت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، ومصرع "أحمد ت ص"، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور انتقل المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها لمكان الحادث، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة للبحث عن ثمة مصابين أخرين، موضحا أن المكان مهجور منذ سنوات.



الأهالى يتواجدون بالمكان



انتقال الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث



انهيار جدار دار مناسبات