رئيس جامعة سوهاج: إقبال كبير لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة للتسجيل

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة شهدت اليوم إقبالا كبيرا لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على الثانوية العامة إلى مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، وذلك لتسجيل رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 /2023، والتي تستمر حتى يوم الاثنين القادم الموافق 22 أغسطس الجاري، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة 60%، وحد أدني للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58.5%.

وتفقد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، سير أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية، مؤكداً أن جميع المعامل المخصصة لأعمال التنسيق تم تجهيزها على أكمل وجه، وتم تخصيص أجهزة حاسب آلي حديثة ومزودة بالإنترنت فائق السرعة لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مضيفاً أن المعامل يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وقال المهندس محروس حارس، مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، إنه تم تخصيص 180 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، موزعة داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث يضم معمل نادى تكنولوجيا المعلومات 20 جهازا، إلى جانب 103 أجهزة بمعامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، و60 جهازا بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات.



الطلاب أثناء عملية التسجيل



عملية التسجيل



الطلاب أثناء عملية التسجيل



معمل التسجيل



نائب رئيس الجامعة يتفقد اعمال التنسيق