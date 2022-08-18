رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود مكتب التميز الدولي بعد تقدمها في تصنيف شنغهاي

كتب لؤى على

أشاد الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر ، بجهود مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بالجامعة، وجميع أعضاء المكتب في رفع تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

وثمن رئيس الجامعة ما تحقق من إنجازات علمية بعد ظهور جامعة الأزهر في التصنيفات الدولية الخمسة المرموقة للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر حققت إنجازا غير مسبوق بين الجامعات المصرية من خلال تقدمها 100 مركزٍ في ثاني ظهور لها في الإصدار الحالي للتصنيف الأقدم والأعرق والأصعب بين التصنيفات الخمسة الكبرى للجامعات عالميًّا، حيث ظهرت بالمركز 801 عالميًّا في ثاني ظهور لها بعد أن حصلت على المركز 901 العام الماضي في الظهور الأول.

وعبر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، المشرف العام على مكتب التميز الدولي، عن سعادته بما تحقق من تصنيف متقدم على مستوى الامتياز البحثي والعلمي، وتقدم تصنيف جامعة الأزهر في كل التصنيفات العالمية وأهمها شنغهاي.

وأوضح صديق أن هذه الإنجازات التي شهدتها وتشهدها الجامعة تعزز الرؤية الدولية والتأثير العلمي لجامعة الأزهر، وتبرز الناحية العلمية والعملية والتطبيقية للجامعة، إضافة إلى تطوير المجلات الحالية بالجامعة سواء العربية والإنجليزية والبدء في إدراجها في قاعدتي بيانات: Scopus سكوبس و Clarivate-Web of science لزيادة رؤية الأبحاث العربية والعلوم الشرعية عالميًّا، وأيضا الاستشهاد بها، إضافة إلى العمل على تطوير لوائح الدراسات العليا؛ لدعم البحث العلمي المتميز والنشر الدولي بصورة سليمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن ما تحقق يؤكد أننا ماضون في المسار الصحيح في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.