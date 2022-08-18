اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.. صور

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:02 م
رئيس الوزراء يلتقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.. صور رئيس الوزراء يلتقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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مدبولي يؤكد استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة 

 

عبدالله: العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية 

 
    
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب. 
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتهنئة حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
 
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلا عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.
 
وخلال الاجتماع، أكد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، مؤكدا أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.
رئيس الوزراء يلتقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي (1)
 

رئيس الوزراء يلتقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي (2)
 

رئيس الوزراء يلتقي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي (3)
 

 


القائم باعمال البنك المركزي

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

حسن عبد الله

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