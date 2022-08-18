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رئيس الوزراء: وزير التنمية المحلية بدأ يتماثل للشفاء

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:21 م
رئيس الوزراء: وزير التنمية المحلية بدأ يتماثل للشفاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.
 
وأعرب مصطفى مدبولي عن تمنياته بالشفاء العاجل للسيد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك إثر تعرضه لحادث أدى إلى حدوث بعض الإصابات به، لافتا إلى أن الوزير غادر المستشفى أمس وبدأ يتماثل للشفاء.
 
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة "الشهيد أبي سيفين" في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعياً الله عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين، مؤكدا قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث.

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