"ديلي إكسبريس": القوى النووية جاهزة.. بايدن يخاطر بتصعيد عسكرى كبير بإجراء تجربة صاروخية

وكالات

اعتبرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء تجارب صاروخية بنجاح، تعطي رسالة خاطئة عن استعداد القوات النووية الأمريكية، وقد تثير تصعيدا عسكريا خطيرا.

وجاء في مقال للكاتب إيلي كوك أن الجيش الأمريكي أكد أنه أجرى اختبارات روتينية لصواريخ عابرة للقارات من طراز مينيوتمان 3، بعدما أجلها مرتين هذا العام، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن التأجيل "مثال على كيف ينبغي أن تتصرف دولة نووية مسؤولة".

وجاء التأجيل الأول حسب الكاتب في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والثاني بعد تصاعد التوتر حول تايوان.

وفي مارس الفائت، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، إن التأجلين محاولة لإثبات أن واشنطن "ليس لديها أي نية للانخراط في أي أعمال يمكن أن يساء فهمها"، وأضاف: "لم نتخذ هذا القرار من فراغ، بل لإثبات أننا قوة نووية مسؤولة".