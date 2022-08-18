دوريات أمنية بشكل حديث لحماية الشواطئ والمتنزهات فى بورسعيد

بورسعيد- محمد عزام

خصصت مديرية أمن بورسعيد، تقنية جديدة وحديثة لحل المشاكل الأمنية التي يواجهها الأهالي بالشواطئ والمتنزهات، وذلك من خلال نشر دوريات أمنية وأفراد أمن بدرجات كهربائية، جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لمديرية أمن بورسعيد، لتوفير أعلى درجات الأمن والأمان.

وقامت مديرية أمن بورسعيد، تحت رعاية اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، بتوفير دراجات كهربائية حديثة، وكذلك تدريب الفرق الأمنية على الاستخدام الأمثل لها، والتعامل بشكل فوري مع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والأمان بالشارع البورسعيدي.

وشدد اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، على ضرورة التصدي لكل الخارجين عن القانون، خاصة في الشواطئ وكورنيش بورسعيد وساحة مصر، لتوفير مناخ آمن لأهالي المحافظة وكل الزوار من كافة المحافظات المصرية للاستمتاع بأوقاتهم.

كما انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة بشارع عاطف السادات "طرح البحر" ومداخل ومخارج كورنيش بورسعيد، بالإضافة إلى المرور الميداني لمتابعة الحالة الأمنية.



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