اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 07:38 ص
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خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية روض الفرج الإرهابية"

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية روض الفرج الإرهابية" المستشار محمد حماد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم، محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
 
 
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
 
ويواجه المتهمين اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

خليه روض الفرج

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الجنايات

خلية روض الفرج الإرهابية

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