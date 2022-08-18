خريطة فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لأعمال الصيانة بحى غرب المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال، رئيس حى غرب المنصورة، بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 3 عصرًا" وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 20/8/2022حتى يوم الخميس الموافق 25/8/2022 وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لأجراء أعمال الصيانة يوم السبت الموافق 20/8/2022المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة شارع عبدالسلام عارف امام سوق الجملة - مساكن المدبغة، وفى يوم الأحد الموافق 21/8/2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار.

مستشفى الصدر - شارع الترعة، وفى يوم الاثنين الموافق 22/8/2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة المشاية امام نادي جزيرة الورد، وفى يوم الثلاثاء 23/8/2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة ثلج البغدادي - سوق الجملة، وفى يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع مستشفى الصدر - امتداد شارع الترعة من عبدالسلام عارف، وفى يوم الخميس الموافق 25/8/2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة تقسيم السمنودي - تقاطع ش كلية آداب والنخلة.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.