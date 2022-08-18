خروج مصاب فى انهيار سور ببنها من المستشفى.. والمحافظ يعزى أسرة المتوفي (صور)

القليوبية - إبراهيم سالم

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمكان واقعة انهيار جزئي بمضيفة "دار مناسبات" غير مسقوفة ومجهورة منذ فتربة كبيرة بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لمتابعة اعمال رفع أنقاض السور المنهار، كما انتقل أيضا لمستشفى بنها الجامعي لتفقد حالة المصاب الذى تم تحويله من مستشفى بنها التعليمي، كما تقدم بأحد التعازي لأسرة الطفل المتوفي بالواقعة.

فيما أعلن مصدر بمصدر بنها التعليمي، خروج "مني ح أ"، 40 سنة، ربة منزل، من المستشفى بعد تقديم العلاج اللازم لها، حيث أن إصابتها كانت عبارة جروح وسحجات بالجسم، فيما تم تحويل "أحمد س ع"، 19 سنة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، لمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت جهات التحقيق والمعمل الجنائي لمكان حادث انهيار جزئي بمضيفة "دار مناسبات" غير مسقوفة ومجهورة منذ فتربة كبيرة بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لمعاينة مكان الواقعة، وسؤال شهود العيان والأهالي، حيث كشفت المعاينة المبدئية أن الواقعة عبارة عن انهيار سور لقطعة أرض علي ارتفاع 3 متر، وطول 5 متر بشارع البحيرة بجوار مسجد التقوي، وهي قطعة أرض فضاء يسميها المواطنين المضيفة "دار المناسبات"، ونتج عن ذلك إصابة شخصين ووفاة طفل تصادف مرورهم بالشارع، هم "أحمد ت ص"، 12 سنة، مصاب بجرح بالرأس وتوفي أثناء إسعافه، و"أحمد س ع"، 19 سنة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و"مني ح ا"، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى بنها العام.

كما صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان الطفل المتوفي بالواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين بالمستشفي، والسماع لشهادتهم حال سماح حالتهم الصحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما أكد المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن واقعة انهيار جدار دار مناسبات قديمة ومهجورة بمنطقة كفر الجزار التابعة للمدينة، تمت في ساعات متأخرة من اليوم، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد ت ص"، 12 سنة، وإصابة 2 أخرين هما "منى ح ا"، و"أحمد س ع"، تصادف مرورهم بجوار المبني أثناء انهيار الجدران، وجرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى بنها التعليمي.

وأوضح رئيس مدينة بنها، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يتابع نتائج وسير العمل فور ورود البلاغ لغرفة العمليات، وتم الانتقال على الفور وجرى الدفع بمعدات مجلس المدينة لفرع الأنقاض والبحث عما إذا كان هناك مصابين من عدمه، بالإضافة إلى إزال بواقي المبني حتى لا تعرض مواطنين أخرين للخطر.

وكانت قد شهدت منطقة كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، انهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفع أثار انهيار الجدار والبحث عن ثمة مصابين أخرين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر عن إصابة شخصين ومصرع ثالث.

على الفور انتقلت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، ومصرع "أحمد ت ص"، وجرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



محافظة القليوبية يطمئن على المصابين (3)



محافظ القليوبية ينتقل لمكان الحادث



الأهالى يتواجدون بالمكان



السور المنهار



بعد انهيار السور



جانب من الواقعة



خلال رفع الأنقاض