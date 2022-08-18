حياة كريمة بقنا.. الكشف على 812 حالة فى قافلة طبية بقرية المحارزة

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة متنوعة التخصصات لقرية المحارزة بمركز أبو تشت، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن الجامعة قامت بتنظيم قافلة شاملة متنوعة لقرية المحارزة تضمنت قافلة طبية بشرية وبيطرية وندوات توعوية وتثقيفية، قام بها متخصصون من كليات التربية النوعية والتمريض.
وأشار رئيس الجامعة، إلي أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لـ 812 حالة، بواقع 100 باطنة، 181 رمد، 22 نساء وتوليد، 33 أنف وأذن وحنجرة، 60 جلدية، 20 نفسية وعصبية، 150 أطفال، 150 عظام، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.
وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن قافلة التربية النوعية قامت بتوعية الأهالي والطلاب بأهمية الفن ودوره فى تنمية الإبداع لدى الطلاب، والتعرف على أنواع الفن التشكيلي، وكيفية الاستفادة منه في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما حثوا الطلاب بالعمل على المشاركة الفعالة فى المجتمع.
حياة كريمة بقنا.. الكشف على 812 حالة فى قافلة طبية بقرية المحارزةالخميس، 18 أغسطس 2022 01:41 م
مشاركة
نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة متنوعة التخصصات لقرية المحارزة بمركز أبو تشت، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
الموضوعات المتعلقة
"الصحة" تطلق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليومالخميس، 18 أغسطس 2022 07:00 ص
قافلة طبية مجانية بقرية أبودياب في قنا اليوم الخميسالخميس، 18 أغسطس 2022 12:00 ص
الكشف على227 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بوادى النطرونالأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:55 م
الكشف على 1266 شخصا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الستمائة بمركز حوش عيسىالأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:30 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة