حياة كريمة بالغربية.. المحافظ يبحث مشروعات المياه والصرف الصحى بـ4 مراكز

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في عقد الاجتماعات التنسيقية والجولات الميدانية لوضع كافة التصورات تَمْهِيدًا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي مع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لمناقشة ومراجعة الاحتياجات التي تم رصدها للمراكز المقرر إدراجها بالمرحلة الثانية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المحلة الكبرى، كفر الزيات، بسيون وقطور)، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية، ونجوى العشيري السكرتير المساعد.

وناقش محافظ الغربية، خلال الاجتماع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مراكز المرحلة الثانية، وتم استعراض موقف خدمات الصرف الصحي في مركز المحلة الكبرى حيث تم توصيل الخدمة لـ 43 قرية، بالإضافة إلى 15 جاري العمل بها من أصل 58 قرية، وفي مركز كفر الزيات تمت مناقشة الموقف لعدد 21 قرية مخدومة بالصرف الصحي و9 جاري العمل بها من أصل 37 قرية، كما تمت مناقشة الموقف في مركز بسيون الذي تم توصيل الصرف الصحي في 9 قرى وجاري العمل في واحدة فضلاً عن مركز قطور والذي يضم 23 قرية مخدومة وجاري العمل في 7 من أصل 30 قرية بالمركز، هذا بالإضافة إلى مناقشة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب في المراكز الأربعة.

ووجه المحافظ بمراجعة حصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في كل مركز من مراكز المرحلة الثانية.

وأكد رحمي، خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في القرى، يأتي ذلك على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع من غلاء الأسعار وزيادة التضخم، ومع ذلك فإن مراحل العمل تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق في هذا المشروع القومي والذي ينعكس أثره على المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق الحياة الكريمة للائقة للمواطن المصري.

حضر الاجتماع أعضاء المكتب الفني للمحافظ، اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور، عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، منسقي حياة كريمة بالأربعة مراكز.