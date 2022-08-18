اليوم السابع
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حملة تموينية موسعة بأسواق فارسكور فى دمياط

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:22 ص
حملة تموينية موسعة بأسواق فارسكور فى دمياط مخالفة تموينية
دمياط - معتز الشربيتي

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شنت مديرية تموين دمياط حملة موسعة بنطاق قرى ومدينة فارسكور تم تحرير 52 محضر مخالفة تموينية منها 5 مخبز مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، 5 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى سكر حر وسجائر، 2 مندوب توزيع غاز بدون تصريح وبدون إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، تحرير 2 محل بدون ترخيص وضبط مطعم مخالف لتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات تمثل خطورة على صحة المواطنين .

 

وتم تحرير 26 محضر عدم إعلان عن الإسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحلات العامة، 10 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

 


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