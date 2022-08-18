حملة تموينية موسعة بأسواق فارسكور فى دمياط

شنت مديرية تموين دمياط حملة موسعة بنطاق قرى ومدينة فارسكور تم تحرير 52 محضر مخالفة تموينية منها 5 مخبز مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، 5 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى سكر حر وسجائر، 2 مندوب توزيع غاز بدون تصريح وبدون إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، تحرير 2 محل بدون ترخيص وضبط مطعم مخالف لتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات تمثل خطورة على صحة المواطنين .
وتم تحرير 26 محضر عدم إعلان عن الإسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحلات العامة، 10 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة