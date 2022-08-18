حسن عبد الله قائما بالأعمال.. قرار جمهورى بشأن محافظ البنك المركزى (إنفوجراف)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.





أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى

شدد الرئيس على ضرورة العمل من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار

أكد الرئيس على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.