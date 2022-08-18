حبس مسجل خطر من الشرقية ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل "له معلومات جنائية"، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطه وبحوزته "بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر - كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى)، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح والذخيرة المضبوطين، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



وكانت قد نجحت أجهزة الأمن في القليوبية، في ضبط عنصر إجرامي وبحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بنها.. وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الهيروين المخدر - كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.