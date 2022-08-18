حبس متهمين بالاتجار فى مخدر الهيدرو بمنطقة المقطم 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (شخصين "لإحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم يستقلان سيارة (ملك أحدهما)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندي اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.