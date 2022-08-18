حادث وزير التنمية المحلية.. عرض سائق النقل على الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه مخدرات

كتب – أحمد عبد الهادى

استجوبت النيابة العامة قائد السيارة النقل المتسبب فى حادث وزير التنمية المحلية، بعد القبض عليه فيما هو منسوبٌ إليه مِن تسبُّبِهِ بإهمالهِ ورعونتهِ وعدم احترازِهِ بإصابة الوزير و6 مِن أفراد ركبهِ، وقيادتِهِ المركبةِ دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرسانى على نحوِ ما أكد شهود الواقعة، مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وعرضِهِ على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أى مواد مخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيق.

وكشفت معاينة النيابة العامة، عن وقوع حادث وزير التنمية المحلية، نتيجة محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بالسيارة النقل، وأكد مرافقو السيد الوزير- وهو ما انتهت إليه تحريات جهة البحث- وقوعَ الحادث وفق هذا التصوّر.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من الشهرِ الجاري بوقوع حادث تصادُمٍ بين ركبِ الوزير وسيارة نقل ثقيل.

وفور تلقى النيابة العامة للإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.