اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 03:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حادث وزير التنمية المحلية.. سائق النقل تجاوز الحاجز الخرسانى للانتقال للجانب الآخر

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:56 م
حادث وزير التنمية المحلية.. سائق النقل تجاوز الحاجز الخرسانى للانتقال للجانب الآخر ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت معاينة النيابة العامة، عن وقوع حادث وزير التمنية المحلية، نتيجة محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بالسيارة النقل، وقد أكد مرافقو السيد الوزير -وهو ما انتهت إليه تحريات جهة البحث- وقوعَ الحادث وفق هذا التصوّر.
 
وأمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.
 
تفاصيل الحادث
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يومَ الثلاثاء الموافق السادس عشر من الشهرِ الجاري بوقوع حادث تصادُمٍ بين ركبِ الوزير وسيارة نقل ثقيل.
 
وفور تلقي النيابة العامة للإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.

النيابة العامة

حادث وزير التمنية المحلية

الحاجز الخرسانى

تحريات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة